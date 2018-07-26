2018-07-27T11:32:24+03:00
Происшествия

Седьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии заключен под стражу

Младший инспектор Дмитрий Соловьев не отрицает участия в преступлении
Александр Клещев
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Соловьева опознал на видео новый начальник колонии. Фото: фонд "Общественный вердикт"Соловьева опознал на видео новый начальник колонии. Фото: фонд "Общественный вердикт"
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26 июля под стражу отправили еще одного фигуранта дела об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1 - младшего инспектора Дмитрия Соловьева. Решение принимал Заволжский районный суд.

- Дмитрий Соловьев полностью признал свою вину, - сообщают в фонде «Общественный вердикт». - Опознать его на видео помогал нынешний начальник колонии Владимир Московский, который является свидетелем обвинения.

Сотрудник ФСИН отправится в СИЗО на два месяца. Напомним, вчера в Заволжском суде решался вопрос о заключении под стражу еще шестерых сотрудников ИК-1, которые могли участвовать в избиении Евгения Макарова, - это заместитель начальника оперативного отдела Сергей Ефремов, старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков, заместитель дежурного Игорь Богданов, младший инспектор отдела безопасности Алексей Бровкин, заместитель начальника по воспитательной работе Иван Калашников и Сергей Драчев. Все они числятся подозреваемыми - обвинение им пока не предъявлено. Несмотря на сообщения о передаче дела в центральный аппарат СК, над ним пока работают местные следователи.

В отношении сотрудников Ярославской колонии принимается решение об аресте.Роман Рыжиков

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