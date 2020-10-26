Костромичей будут жестко наказывать за "пир во время чумы"

Губернатор пригрозил дистанционкой и приостановкой работы предприятий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обратился к региональной прокуратуре и к судам с просьбой привлекать нарушителей эпидемиологической дисциплины к серьезной ответственности.

С 23 октября по 1 декабря в области запрещены все развлекательные мероприятия, численность участников которых превышает 10 человек. Однако ночные клубы и дискотеки это требование Роспотребнадзора игнорируют.

- Меня сегодня утром проинформировали, что во время рейдов выявлены случаи, когда по ночам в ночных кубах, кафе и ресторанах идет гулянка на самую широкую ногу. Убедительно прошу данные факты передать в суды. Прошу поддержки прокуратуры и судов в части привлечения нарушителей, которые сегодня создают опасность для людей, к самой серьезной ответственности, - сказал глава региона.

Помимо этого Сергей Ситников потребовал увеличить число проверок. Таким образом губернатор надеется сдержать распространение инфекции. Помочь в этом, по его мнению, может только строжайшая дисциплина. В противном случае вновь придется ввести жесткие меры: вернуться к дистанционному образованию и приостановить деятельность предприятий.

- Это плохой вариант - и для людей, и для предприятий, и для учреждений образования. Думаю, сегодня этого никто не хочет. Особое внимание обращайте на циничные случаи нарушения дисциплины, - сказал Сергей Ситников.