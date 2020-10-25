Машину намотало на столб: в Иванове четыре человека погибли в ДТП

Авария произошла на Кохомском шоссе в Иванове сегодня, 25 октября, в шестом часу утра. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Страшная авария произошла на Кохомском шоссе в Иванове сегодня, 25 октября, в шестом часу утра. Автомобиль «БМВ», двигавшийся в сторону Кохмы, врезался в бетонный столб.

- Определить марку разбившийся машины было сложно. Автомобиль буквально намотало на столб, - сообщил с места ЧП начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

В результате ДТП погибли четыре человека - трое молодых людей, в их числе водитель иномарки, и 18-летняя девушка. Еще одну пассажирку доставили в больницу. Удар был такой силы, что пострадавшая вылетела из салона машины. Ее тело нашли в придорожном лесу.

Удар был такой силы, что пострадавшая пассажирка вылетела из салона машины. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Спустя два часа с момента аварии удалось установить личность водителя. Им оказался 20-летний житель Кохмы. Выяснилось, что права молодой человек получил год назад. А минувшим летом был лишен их за отказ проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что машина, на которой разбился парень, принадлежит его родителям.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.