Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 октября 2020 года: умер 66-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10363 (+107)

Всего выздоровлений: 9418 (+83)

Умер: 55 человека (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Печальная статистика смертей от коронавируса в Ярославской области пополнилась еще одним случаем: скончался 66-летний мужчина.

За сутки число заболевших увеличилось на 107 человек, выписались 83 ярославца. Госпитализирован 1361 пациент: 457 человек с подтвержденным COVID-19 и 904 – с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4924;

Рыбинск – 1657;

Ростовский МР - 613;

г.о. Переславль-Залесский- 530;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 396;

Гаврилов-Ямский МР – 299;

Рыбинский МР - 247;

Борисоглебский МР - 197;

Угличский МР - 207;

Пошехонский МР - 172;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 97;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 85;

Брейтовский МР - 72;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР – 24.