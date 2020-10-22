Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 октября 2020 года: умер 66-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 10363 (+107)
Всего выздоровлений: 9418 (+83)
Умер: 55 человека (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Печальная статистика смертей от коронавируса в Ярославской области пополнилась еще одним случаем: скончался 66-летний мужчина.
За сутки число заболевших увеличилось на 107 человек, выписались 83 ярославца. Госпитализирован 1361 пациент: 457 человек с подтвержденным COVID-19 и 904 – с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4924;
Рыбинск – 1657;
Ростовский МР - 613;
г.о. Переславль-Залесский- 530;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 396;
Гаврилов-Ямский МР – 299;
Рыбинский МР - 247;
Борисоглебский МР - 197;
Угличский МР - 207;
Пошехонский МР - 172;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 97;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 85;
Брейтовский МР - 72;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР – 24.