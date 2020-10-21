Костромские спасатели вызволили из неволи «крошку енота»

Енота спасли. Фото: группа "Спасатели Костромы" ВКонтакте

Спасательная операция по вызволению енотовидной собаки из колодца развернулась сегодня, 21 октября, недалеко от поселка Руны. «Крошку енота», который провалился в открытый люк и не мог самостоятельно выбраться, заметили местные жители. Они милому зверьку помочь не смогли и вызвали специалистов.

Фотографию и видео с места чудесного спасения опубликовали в группе «Спасатели Костромы» ВКонтакте. Животинка свернулась клубком на дне колодца и на свист людей никак не реагировала. Одному спасателю пришлось спуститься вниз, при помощи специальной петли он поднял енота наверх. Под всеобщий свист и смех зверек убежал в ближайшие кусты.

Люк после инцидента с животным закрыли.