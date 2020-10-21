В центре Иванова водитель устроил стрельбу из автомата

Автомат отправили на баллистическую экспертизу.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
О стрельбе в центре Иванова в полицию сообщили прохожие – они услышали звук, похожий на выстрел и заметили, что стреляют из автомобиля. ЧП произошло на перекрестке улиц Кокунковых и проспекта Текстильщиков.
Приехавшим на место сотрудникам полиции свидетели инцидента рассказали, что выстрел из автомата «Калашникова» сделал мужчина, который находился в машине «Нива». После этого нарушитель общественного спокойствия быстро скрылся.
Сотрудники правоохранительных органов объявили по городу план «Перехват». Задержали стрелявшего в Кохме сотрудники Росгвардии и передали его в руки полиции.
- По словам 33-летнего водителя, он не ожидал, что из находящегося у него охолощенного автомата можно произвести выстрел. Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято решение, - сообщили в УМВД по Ивановской области.
Автомат отправили на баллистическую экспертизу.