Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 октября 2020 года: на карантине больше 3 тысяч человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 10258 (+101)
Всего выздоровлений: 9335 (+117)
Умер: 54 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области на карантине после контакта с заболевшими коронавирусом находятся 3082 человека. За сутки число заболевших увеличилось еще на 101 ярославца. Вылечились 117 пациентов – за последние три недели это самая многочисленная выписка в регионе.
На данный момент госпитализировано 1323 человека: у 455 COVID-19 подтвержден, у 868 – типичная клиника болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4873;
Рыбинск – 1633;
Ростовский МР - 602;
г.о. Переславль-Залесский - 530;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 394;
Гаврилов-Ямский МР – 299;
Рыбинский МР - 246;
Борисоглебский МР - 197;
Угличский МР - 201;
Пошехонский МР - 165;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 96;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 82;
Брейтовский МР - 71;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР – 24.