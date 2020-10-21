Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 октября 2020 года: на карантине больше 3 тысяч человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10258 (+101)

Всего выздоровлений: 9335 (+117)

Умер: 54 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области на карантине после контакта с заболевшими коронавирусом находятся 3082 человека. За сутки число заболевших увеличилось еще на 101 ярославца. Вылечились 117 пациентов – за последние три недели это самая многочисленная выписка в регионе.

На данный момент госпитализировано 1323 человека: у 455 COVID-19 подтвержден, у 868 – типичная клиника болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4873;

Рыбинск – 1633;

Ростовский МР - 602;

г.о. Переславль-Залесский - 530;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 394;

Гаврилов-Ямский МР – 299;

Рыбинский МР - 246;

Борисоглебский МР - 197;

Угличский МР - 201;

Пошехонский МР - 165;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 96;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 82;

Брейтовский МР - 71;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР – 24.