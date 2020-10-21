В Иваново для умерших от COVID-19 открыли еще один морг

В регионе с начала пандемии от коронавируса скончались 160 человек. ФОТО: Дмитрий Рыжаков, правительство Ивановской области

Морг 7-ой городской клинической больницы перепрофилирован для работы с умершими в COVID-госпиталях. Об этом сегодня, 20 октября, на брифинге сообщил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

- Это связано с возросшей нагрузкой на морг ГКБ №4. До сегодняшнего дня он был единственным моргом, где мы проводили вскрытие всех умерших в COVID-госпиталях. Это требует дополнительного противоэпидемического режима. В связи с ростом нагрузки и прогнозируемым увеличением количества вскрытий перепрофилирован еще один морг, – пояснил глава депздрава.

В регионе с начала пандемии от коронавируса скончались 160 человек. За последние сутки статистика пополнилась двумя новыми случаями. Умерли пациенты 66 и 72 лет из Родников и Москвы. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.