О даниловской свалке узнали в администрации президента России

Незаконную свалку в деревне Солониково, по словам Алексея, много лет назад устроили местные жители. ФОТО: Алексей Кустов

В редакцию КП-Ярославль обратился владелец дачного участка в деревне Солониково Даниловского сельского поселения Алексей Кустов. Мужчина обеспокоен незаконной свалкой, которую много лет назад здесь устроили местные жители.

По словам Алексея, на протяжении многих лет контейнерной площадки на территории деревни не было. Все отходы, пищевые и непищевые, складировались прямо на земле.

- Моя дача рядом с этой свалкой. Вся деревня ходила и носила туда мусор. Глава сельского поселения не смогла убедить жителей не делать этого. Три года назад контейнер все-таки установили. А вот свалку так и не ликвидировали, вместо этого трактором задвинули ее за пределы Солониково, - рассказал мужчина.

Возмущенный таким решением вопроса дачник обратился в местную администрацию. Там ему сообщили, что земельный участок (на котором теперь находится свалка) не является собственностью Даниловского сельского поселения.

- Следовательно, администрация не имеет законных оснований для ликвидации несанкционированных отходов. Кроме того, это повлечет нецелевое использование бюджетных средств, - говорится в письме, которое получил Алексей.

Мужчина обращался в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования, а также в правительство. Дело, по словам дачника, с мертвой точки не сдвинулось. В результате с жалобой на даниловскую свалку Алексей дошел до администрации президента России.

- В сентябре этого года обнаружили место несанкционированного складирования ТКО. По визуальной оценке определили, что свалка отходов потребления существует довольно продолжительное время. При анализе полученных данных установили, что место размещения ТКО находится на земельном участке с неразграниченной собственностью в границах Даниловского сельского поселения. Материалы рейдовых мероприятий департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области направили в адрес местной администрации для рассмотрения и принятия мер в установленные законом сроки, - ответили в управлении президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.

Чтобы узнать, кто же все-таки должен отвечать за ликвидацию свалки, которая «находится на земельном участке с неразграниченной собственностью», КП-Ярославль обратилась за комментарием в департамент охраны окружающей среды и природопользования.

- В настоящее время между администрацией сельского поселения и администрацией района идет спор. Не могут пока разобраться между собой, кому принадлежит указанная земля. Ответ на этот вопрос к нам поступит через неделю, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В письме, которое ждет департамент, даниловские чиновники также должны будут указать, до какого периода ответственная сторона обязуется ликвидировать незаконную свалку. По закону, убрать мусор с территории необходимо до конца текущего года. Если этого не произойдет, специалисты департамента направят информацию в прокуратуру и тогда данным вопросом займутся уже правоохранители.