Новогодний отдых в «Dolphin planet»

ФОТО: Ярославский дельфинарий
Вы сможете провести незабываемое время со своей семьей, посетив нашу новогоднюю елку и шоу-программу с участием морских животных, а также провести новогодний корпоратив со своими коллегами в уютном ресторанном комплексе с превосходным меню и зажигательной шоу-программой.
А также, мы предлагаем Вам провести уникальный отдых в дни новогодних каникул 2021 г. в «Dolphin planet».
Вас ждет:
- Новогодняя ночь с праздничным банкетом,
- Семейный отдых с проживанием и питанием.
Для бронирования мероприятия звоните 62-00-11
Ждем Вас в гости!
ФОТО: Ярославский дельфинарий