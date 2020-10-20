Новогодний отдых в «Dolphin planet»

ФОТО: Ярославский дельфинарий

Вы сможете провести незабываемое время со своей семьей, посетив нашу новогоднюю елку и шоу-программу с участием морских животных, а также провести новогодний корпоратив со своими коллегами в уютном ресторанном комплексе с превосходным меню и зажигательной шоу-программой.

А также, мы предлагаем Вам провести уникальный отдых в дни новогодних каникул 2021 г. в «Dolphin planet».

Вас ждет:

- Новогодняя ночь с праздничным банкетом,

- Семейный отдых с проживанием и питанием.

Для бронирования мероприятия звоните 62-00-11

Ждем Вас в гости!

http://yardelfin.ru/