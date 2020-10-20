Дорожники - для ярославцев!

Работники «Яравтодора» построили в Ярославской области сотни километров дорог. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Сегодня дорожники вносят огромный вклад не только в строительство и ремонт автомобильных дорог, но и в благоустройство населенных пунктов региона.

Одна из крупнейших компаний этого профиля в Ярославской области - ООО «Яравтодор». Накануне профессионального праздника мы встретились с ее специалистами на объектах, которые они сейчас строят в Ярославле.

А у нас во дворе…

В этом году «Яравтодор» принял активное участие в реализации губернаторской программы «Решаем вместе!», благоустроив в Ярославле более десятка дворов.

Среди них - три территории в Дзержинском районе, три - в Красноперекопском, пять - во Фрунзенском…

Сейчас выполнение программы «Решаем вместе!» на 2020 год завершается. Ее финальный объект - ремонт двора на улице Елены Колесовой в Дзержинском районе Ярославля. Это завершающий (23-й) проект. Решение о его включении в список ремонтируемых дворов было принято лишь в сентябре этого года.

Приехав на улицу Елены Колесовой, мы встретили там директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослава Овчарова. Он прибыл туда с очередной комиссией, чтобы проверить ход выполнения работ.

- Изначально в программе «Решаем вместе!» на 2020 год были 22 ярославских двора, и эти объекты уже сданы, - пояснил нам Ярослав Овчаров. - Но в ходе проведения торгов по всем объектам появилась экономия. Образовавшаяся сумма позволила включить в программу этого года еще один двор - 23-й. Проектно-сметная документация по этому двору была подготовлена заранее, поэтому подрядчик «Яравтодор» уже в сентябре смог получить контракт и приступить к выполнению задачи. В данном случае подрядчик показывает хороший темп выполнения работ, основная их часть уже сделана, нареканий пока нет. Мы рассчитываем, что объект будет сдан вовремя, уже в октябре.

В этом году «Яравтодор» провел работы по благоустройству в Ярославле более десятка дворов. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Как говорят дорожники и представители мэрии, во дворе на улице Елены Колесовой на 80 процентов было заменено основание проезжей части, повсеместно установили бортовые камни - даже там, где раньше их вовсе не было. Построили и тротуары, которые раньше во дворе отсутствовали, а также отремонтировали подходы к подъездам. Уличное освещение во дворе заменяется на энергосберегающее.

Удалено более 30 старых аварийных деревьев - двор расчистили и «раскрыли», он стал намного светлее.

Проектом было предусмотрено и строительство новых парковочных мест - теперь во дворе можно припарковать примерно 50 автомобилей. Это при том, что раньше жителям зачастую приходилось оставлять свои машины на газонах, вернее, на том, во что эти газоны превращались под колесами.

- Нужно отметить, что жители относятся с большим пониманием к выполнению работ, - отмечает Ярослав Овчаров. - В данном случае во дворе на улице Елены Колесовой существует очень сильная инициативная группа граждан, которая умеет урегулировать все вопросы, возникающие между подрядчиком и жителями, практически все удается решать быстро, на месте. Например, жители с началом работ прекратили в течение дня парковать во дворе свои автомобили - тем самым они дают строителям возможность полноценно работать, вписываясь в сжатые сроки.

Кстати, главный инженер ООО «Яравтодор» Василий Смирнов и сам раньше жил в этом дворе, поэтому хорошо знает его проблемы, не решавшиеся годами.

- Одна из главных проблем в таких дворах - множество старых аварийных деревьев, которые нам приходится удалять. Например, здесь рос тополь, который был выше многоэтажного дома - 32 метра! Чтобы правильно убрать его, нам пришлось искать специальную вышку, - говорит Василий Смирнов.

Одна из главных проблем в старых дворах - множество аварийных деревьев, которые приходится удалять. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Главный инженер ООО «Яравтодор» также рассказал нам, что большие проблемы во дворе на улице Елены Колесовой были связаны с отводом воды: локальная ливневая канализация присутствовала только в одной части двора, не охватывая всю его территорию. Чтобы отводить воду, пришлось не только отремонтировать существовавшую ранее ливневую канализацию, но и дооборудовать ее, построив новые участки.

- Наиболее распространенная проблема старых дворов - это множество высоких деревьев и обилие различных коммуникаций, - говорит Василий Смирнов. - Чтобы спилить аварийное дерево, нашим специалистам часто приходится работать с ювелирной точностью, дабы не порвать проходящие рядом провода, не обесточить здания.

Накануне профессионального праздника мы спрашиваем Смирнова, чего бы он пожелал себе и своим коллегам.

- Разумеется, строителям хочется получать максимально проработанные, а не «сырые», некорректные проектные решения, которые нам приходится уточнять, выполняя дополнительную работу, - отвечает главный инженер «Яравтодора». - А еще хочется, чтобы жители объективно оценивали ситуацию. Я понимаю, что «аппетит приходит во время еды», но иногда новые пожелания у людей возникают, когда проект уже утвержден и просчитан - лишних денег в такой ситуации быть не может. Мы стараемся идти людям навстречу, но не можем работать в убыток.

Во дворе на ул. Елены Колесовой на 80% заменили основание проезжей части. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Вообще, при выборе и благоустройстве дворов очень важны отношение и участие жителей - их готовность к софинансированию и трудовому участию. Именно это условие является определяющим, если жители хотят, чтобы в их дворе дополнительно появились игровые площадки, малые архитектурные формы, ограждения и т.д., - подчеркивает и директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Новая аллея

Мы отправляемся еще на один объект, который сейчас строит «Яравтодор». Дорожники, правда, смущаются - мол, а удобно ли это? Ведь встречаемся-то мы с ними перед праздником, а объект специфический - Осташинское кладбище… Мы возражаем: на Осташинское ездят и будут ездить десятки тысяч ярославцев. И если мы с уважением относимся к памяти своих ушедших близких людей, то кладбище должно быть благоустроенным и доступным для транспорта!

Как известно, в Ярославле существует огромная потребность в увеличении мест захоронения. Сейчас Осташинское кладбище расширяют. Новый участок был рассчитан на проведение более 4,8 тысячи захоронений. И строительством здесь занимается «Яравтодор». Вдобавок мэрия уже информировала горожан, что в дальнейшем благоустройство Осташинского кладбища будет продолжено, площадь нового участка планируется увеличить до 8 тысяч захоронений.

Нашим проводником становится Павел Мерзенев, мастер участка ООО «Яравтодор»:

- Мы с вами выходим на центральную аллею. Слева будет большая парковка, справа - тротуар, отделенный от проезжей части газоном. Вся территория вокруг разделена на кварталы, между которыми мы также строим асфальтированные дорожки, выходящие на центральную аллею. Чтобы провести осушение (а ярославцы знают, что для Осташинского кладбища это с самого начала было огромной проблемой), мы построили водоотводные каналы. Вода теперь выводится далеко за пределы этой территории. Ситуаций с подтоплением здесь быть не должно.

С одной стороны центральной аллеи будет большая парковка, с другой - тротуар, отделенный от проезжей части газоном. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Отметим: раньше на этом месте зимой находился полигон, куда вывозили снег, убранный в Ярославле. Потом здесь возникла несанкционированная свалка. Перед началом работ по расширению весь мусор был вывезен. Немало сил и средств было затрачено на то, чтобы снять и выровнять существовавший грунт, насыпать новые инертные материалы.

Остается надеяться, что в следующем году одна из дорожно-строительных фирм получит заказ и на ремонт абсолютно разбитой проезжей части улицы Осташинской, которая проходит через уже существующую часть кладбища и упирается в новенькую дорогу, построенную «Яравтодором».

На взлет!

Говоря о дорожном строительстве, необходимо сказать, что «Яравтодор» работает не только в Ярославской области - значимые заказы он выиграл и реализовал в этом году, например, в соседней Костромской губернии. Но ряд дорог ремонтировали и строили специалисты ярославской компании и на территории родного региона - в Ярославском, Тутаевском районах и других муниципальных образованиях.

- Очень интересный объект нам вскоре предстоит построить в Рыбинском районе, - говорит генеральный директор ООО «Яравтодор» Роман Гаспарян. - Мы выиграли его совсем недавно.

Сегодня дорожники вносят огромный вклад не только в строительство и ремонт автомобильных дорог, но и в благоустройство населенных пунктов региона. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Речь идет о дороге Калита - Взлетная полоса - Стрельбище на территории курорта «Ярославское взморье». Одна из фишек этого курорта - возможность принимать самолеты малой авиации, для которых там и построили взлетно-посадочную полосу, привлекающую пилотов-любителей.

Заказчиком строительства дороги к «взлетке» выступило управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского района. Строиться объект будет в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Финансирование пойдет за счет федерального, регионального и местных бюджетов.

Автомобильную дорогу проложат по новому направлению, хотя часть трассы пройдет по временному земляному полотну, которое служило для проезда техники при строительстве аэродрома. Новый участок будет примыкать к трассе Глебово - Ларионово. Параллельно автомобильной дороге Калита - Взлетная полоса - Стрельбище на отдельном земляном полотне запроектирован тротуар, совмещенный с велодорожкой.

Кстати, это будет уже не первый случай встречи «Яравтодора» с авиацией. Дело в том, что в списке объектов, которые строила эта компания, присутствует и взлетно-посадочная полоса ярославского аэропорта Туношна.

- Этот новый контракт, как и другие, мы выиграли в конкурентной борьбе с коллегами-дорожниками, - отмечает генеральный директор ООО «Яравтодор» Роман Гаспарян. - И в день профессионального праздника я хотел бы пожелать всем нам, а также нашим заказчикам и партнерам того, в чем заинтересованы все мы: заинтересованного и ответственного отношения к своему делу, корректности и прозрачности во взаимоотношениях. И, конечно, благополучия нашим трудовым коллективам и всем тем, для кого мы работаем!

Справка:

История ООО «Яравтодор» началась в 1950-х годах прошлого столетия. Предприятие первоначально носило название «Дорожный эксплуатационный участок №199», в 1977 году его переименовали в «Ярославское дорожное ремонтно-строительное управление». Названия менялись и позже, пока в 1999 году организация не обрела имя «Яравтодор».

За свою долгую историю работники компании построили сотни километров дорог, связавших населенные пункты региона, традиционно выполняют задачи по их ремонту и содержанию. Для этого у «Яравтодора» есть собственная производственная база и парк дорожно-строительной техники, современная дорожно-строительная лаборатория, квалифицированные специалисты.