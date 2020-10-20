Треть сотрудников ярославской скорой помощи болеют COVID-19

Ярославцам приходится ждать скорую не один час Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни в Ярославской области возникла большая проблема с приездом медиков скорой помощи. Ярославцы порой ждут оперативную помощь часами, жалуются и соцсетях, и в департамент здравоохранения. На заседании Общественной палаты вчера, 19 октября, обсуждали этот вопрос.

По словам заместителя председателя правительства региона Анатолия Гулина, который курирует здравоохранение в области, ситуация сейчас не простая: около 30% медицинского персонала России болеет коронавирусом, то же самое - и в ярославской скорой помощи.

- Они реагируют на пациентов, у которых симптоматика требует немедленного выезда. Это боли в сердце, сердечно-сосудистые патологии, температура, которая выше 39. Пациенты привыкли к тому, что их обслуживают в течение 20-30 минут. И мы понимаем, что проблему надо решать, - говорит Анатолий Гулин.

Бригад катастрофически не хватает: если раньше медики работали сутки через трое, то сейчас - чутки через сутки. Машины есть, а кадров нет, поэтому принято решение задействовать дополнительные резервы - студентов, ординаторов и интернов.

Еще одна мера, на которую пошел департамент здравоохранения - повышение качества и доступности скорой медицинской помощи Ярославля за счет бригад трех районов: Говрилов-Ямского, Тутаевского и Ярославского. Об этом на своей странице в соцсети рассказала депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова и выложила приказ депздрава.

- Я понимаю, что ситуация авральная. Но мне известно, что Гаврилов-Ямский район обслуживают всего три бригады скорой помощи и у них сейчас одну забирают. Остаются две на район. Не надо забывать, что всех экстренных пациентов направляют по маршрутизации в Ярославль. Фактически остальное население остается без скорой медпомощи. ... Все эти проблемы я буду поднимать в пятницу на комитете по здравоохранению, - написала Елена Кузнецова.