COVID-19 в Ивановской области: болезнь поражает молодых

Изменился социальный портрет пациентов с коронавирусом. ФОТО: Дмитрий РЫЖАКОВ, правительство Ивановской области

В Ивановской области за сутки поставлено 97 новых диагнозов коронавирус, выписано 50 человек. В стационарах находятся 1566 пациентов, в том числе на специализированных койках с кислородом – 719, на аппаратах ИВЛ – 45. Свободными остались всего 89 коек.

По словам директора департамента здравоохранения региона Артура Фокина, за последнее время изменился социальный портрет пациентов, госпитализированных с COVID-19.

- Увеличилась группа пациентов 18-45 лет, то есть, число работающих граждан, которые ведут активный образ жизни. На 4,2% снизилось число больных старше 65 лет. Но все же сейчас это 25% в общей доле, то есть каждый четвертый. У всех тяжелейшие формы, осложненные сопутствующими заболеваниями, которые трудно поддаются коррекции, - подтвердил свои слова цифрами руководитель местного депздрава.

И отметил, что пациенты в работоспособном возрасте поступают в госпитали в основном в тяжелом состоянии.

- Напомню, с сегодняшнего дня у нас действует всеобщий масочный режим. Конечно, надоели маски и антисептики, хочется другой жизни. Но сегодня это необходимость. С учетом последних тенденций имеется большой риск для коллективов предприятий. Поэтому еще раз хочу напомнить руководителям о важности соблюдения регламентов. Благодаря им удается избежать вспышек инфекции. Особые меры безопасности нужно проявить в транспорте и магазинах, чтобы не доводить ситуацию до полного локдауна. Мы уже не раз говорили, что экономика такого сценария не выдержит. Если мы не сможем остановить такой рост заболеваемости и госпитализаций, система здравоохранения просто захлебнется, – подчеркнул Артур Фокин.

Не обошел коронавирус стороной и ивановцев младше 18 лет. На карантине на данный момент находятся 15 классов в 10 школах и 12 групп в 12 детских садах. При этом вспышек заболеваемости не зафиксировано.