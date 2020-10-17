Ярославцам рассказали, в какие регионы можно ехать спокойно, а где есть риск оказаться в изоляции

Везде нужно соблюдаться базовые меры предосторожности. ФОТО: портал Туту.ру

Аналитический центр портала Туту.ру составил список регионов, куда можно ехать и не нарваться на жесткие ограничительные меры по коронавирусу. Также сервис опубликовал список областей, в которые без острой необходимости пока что направляться не стоит, там приезжих пока не ждут с распростертыми объятиями.

Но везде, даже где не действуют жесткие карантинные правила, нужно соблюдать защитные меры : носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию.

Можно ехать в следующие регионы:

- Республика Адыгея - Алтайский край - Астраханская область - Белгородская область - Республика Бурятия - Владимирская область - Волгоградская область - Вологодская область - Воронежская область - Забайкальский край - Республика Ингушетия - Иркутская область - Республика Кабардино-Балкария - Калининградская область - Калужская область - Кировская область - Республика Коми - Костромская область - Краснодарский край - Курганская область - Ленинградская область, Санкт-Петербург - Липецкая область - Республика Марий Эл - Московская область, Москва - Ненецкий автономный округ - Новгородская область - Новосибирская область - Псковская область - Ростовская область - Рязанская область - Самарская область - Саратовская область - Республика Саха (Якутия) - Сахалинская область - Свердловская область - Республика Северная Осетия – Алания - Тамбовская область - Республика Татарстан - Тверская область - Томская область - Тульская область - Тюменская область - Республика Тыва (Тува) - Республика Удмуртия - Республика Хакасия - Ханты-Мансийский автономный окру - Челябинская область - Ярославская область

Кстати, в Ростовской области меры безопасности начали ужесточать. Режим самоизоляции введен для жителей региона, есть ограничения в работе кафе и ресторанов, в также развлекательных учреждений. Поэтому при планировании поездки туда следуют уточнять актуальность информации. С понедельника, 19 октября, ужесточается масочный режим в Ивановской области - носить маску там нужно будет в том числе и на улице.

Если вы собрались ехать в регион, которого нет в списке, значит там действуют довольно серьезные карантинные меры. В основном, они распространяются на тех, кто приехал из-за границы. Но есть и исключения.

Например, в Архангельской области те, кто едет в Соловецкое должны предоставить справку об отсутствии коронавируса. Карантин для приехавших работать действует в Башкортостане. В Дагестане ограничен въезд в Хасавьюрт и Кизилюрт. В Ивановской и Пензенской областях иногородние должны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. В Камчатском крае у всех прибывающих в аэропорт Елизово должен быть отрицательный тест на инфекцию (его можно сделать в аэропорту). Также там введен режим ЧС в некоторых населенных пунктах.

В Карелии, Ульяновском регионе и Приморском крае сообщить и своем визите в республику должны все приехавшие из других областей России. В Магаданской и Оренбургской областях путешественники должны иметь отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней в самоизоляции.

Республика Крым также установила правила для приезжих - они должны сдать тест ПЦР.

Чукотка и Ямало-Ненецкий АО требуют справку об отсутствии COVID-19.

В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция - как обязательная, так и рекомендованная. К таким областям относятся Алтай, Калмыкия, Кузбасс, Красноярский край, Омский регион, Смоленская область, Ставропольский край и Чечня.