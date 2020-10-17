Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 октября 2020 года: еще 99 заболевших и 89 выздоровевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9844 (+99)

Всего выздоровлений: 9100 (+89)

Умер: 52 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим, проводятся проверки

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 17 октября, за сутки еще 99 ярославцев заболели коронавирусом и 89 - вылечились от него. На перепрофилированные койки госпитализирован 1151 пациент: 415 с подтвержденным COVID-19 и 736 - с типичной клиникой болезни. На карантине после контакта с заболевшим находится 2731 житель области.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4737;

Рыбинск – 1577;

Ростовский МР - 575;

г. о. Переславль-Залесский - 478;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 383;

Гаврилов-Ямский МР – 292;

Рыбинский МР - 242;

Борисоглебский МР - 186;

Угличский МР - 176;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 90;

Даниловский МР - 103;

Мышкинский МР - 58;

Брейтовский МР - 53;

Первомайский МР - 44;

Любимский МР - 19.