Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 октября 2020 года: еще 99 заболевших и 89 выздоровевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9844 (+99)
Всего выздоровлений: 9100 (+89)
Умер: 52 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим, проводятся проверки
В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 17 октября, за сутки еще 99 ярославцев заболели коронавирусом и 89 - вылечились от него. На перепрофилированные койки госпитализирован 1151 пациент: 415 с подтвержденным COVID-19 и 736 - с типичной клиникой болезни. На карантине после контакта с заболевшим находится 2731 житель области.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4737;
Рыбинск – 1577;
Ростовский МР - 575;
г. о. Переславль-Залесский - 478;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 383;
Гаврилов-Ямский МР – 292;
Рыбинский МР - 242;
Борисоглебский МР - 186;
Угличский МР - 176;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 90;
Даниловский МР - 103;
Мышкинский МР - 58;
Брейтовский МР - 53;
Первомайский МР - 44;
Любимский МР - 19.