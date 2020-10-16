В Костромской области введен режим повышенной готовности из-за погоды

В регионе резко ухудшится погода Фото: Евгения ГУСЕВА

В Костромской области указом губернатора введен режим повышенной готовности. Он действует с 18:00 16 октября до 09:00 19 октября.

В выходные в области ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, местами – со снегом.

Руководители районов должны обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. Сильный ветер и дождь могут привести к отключениям электричества, падению рекламных щитов, башенных кранов, деревьев. Вероятны ДТП и заторы на дорогах из-за сложной метеорологической обстановки.

Костромичей просят не выходить из дома без острой необходимости и не оставлять детей без присмотра. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 112.