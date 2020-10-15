Кого могут не пустить на спектакль. Волковский театр в Ярославле опубликовал правила посещения постановок

Волковский театр опубликовал правила посещения спектаклей. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

Завтра, 16 октября, театр имени Федора Волкова открывает новый сезон. В пятницу состоится премьера мюзикла «Еврейское счастье» в постановке Егора Дружинина. В конце месяца ярославцев ждет еще одна премьера – «Сирена и Виктория» в постановке Валерия Кириллова.

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в театре действует масочный режим. Если у зрителя не окажется с собой средства защиты, его можно будет купить в автомате у касс.

В зале организована «шахматная» рассадка – через кресло. Поэтому посетителей просят занимать только те места, которые указаны в билетах.

При входе в театра, как сообщает Первый русский, всем зрителям измерят температуру. Это займет какое-то время и может вызвать небольшую задержку. Поэтому лучше на спектакль приходить немного раньше.

- Если температура окажется выше 37, мы будем вынуждены отказать в посещении театра. Деньги мы вернем или обменяем билеты на постановку, которая пройдет в другой, удобный для зрителя день. Просим отнестись к этим мерам с пониманием, - говорится на официальной странице Волковского театра ВКонтакте.