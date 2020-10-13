В Ярославле в детскую поликлинику выстроилась очередь

Внутри клиники очередь была не меньше. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера, 12 октября, в ярославском паблике «Жесть Ярославля» была опубликована фотография, сделанная у детской поликлиники в Брагино.

- Вот такие очереди в детскую поликлинику №1 в Брагино, период 16-17 часов. Внутри народу не меньше, - пишет автор снимка.

В комментариях ярославцы отметили, что в других клиниках очереди не меньше.

- Такая же ничем не меньше очередь была в 5-ой поликлинике, тоже в Брагино. Все с сопли и кашляли. Не соблюдали дистанцию. … Вот так вирусы и распространяются, - пишет Марина А.

Другие удивились такому столпотворению:

- Тоже были в это время. Народу почти никого, в регистратуре человека три. Попали к единственному на полрайона лору с ожиданием минут 15 без явки. Удивлена, увидев такое фото, нам повезло, - говорит Светлана Е.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области объяснили, почему в поликлинике №1 создалось такое столпотворение.

- Очередь образовалась во время проведения манту и диаскин-теста. Причина в том, что учебное заведение отправило школьников в сопровождении их законных представителей не строго по времени, а всем потоком в одно и то же время. Медики поликлиники в ручном режиме наладили работу и развели неорганизованный поток из обучающихся и их родителей, - сказали в ведомстве.

Сейчас в поликлинике все спокойно, заверили в департаменте и прислали оттуда фотографии.

Сейчас в поликлинике все спокойно. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации ЯО