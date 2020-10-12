Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 октября 2020 года: 50 умерших от COVID-19

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 9378 (+81)

Всего выздоровлений: 8679 (+6)

Умер: 50 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим, проводятся проверки

Второй день подряд в Ярославской области фиксируется смерть от коронавируса. Сегодня, 12 октября, скончался еще один пациент.

За сутки заболел COVID-19 81 человек, а выздоровели лишь 6 ярославцев.

Информация о ситуации с коронавирусом в регионе будет дополняться.