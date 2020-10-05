В Ивановской области увеличили штрафы за несоблюдение масочного режима

ФОТО: правительство Ивановской области

В Иванове в усиленном режиме проверяют, как пассажиры и водители общественного транспорта соблюдают масочный режим. Рейды проходят на разных маршрутах ежедневно, дважды в сутки - утром и вечером, в часы-пик. Сегодня, 5 октября, очередную проверку провели на улице Куконковых и Шереметьевском проспекте.

Участники рейдов зашли в 80 автобусов и маршруток. В итоге 20 пассажирам из транспорта пришлось выйти из-за отсутствия маски, на двух человек составили протоколы об административном правонарушении. Также за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм к ответственности привлечены два водителя автобусов №38 и 30Б.

- Послаблений для жителей, водителей и кондукторов, нарушающих масочный режим, не будет. Суммы штрафов за несоблюдение антиковидных мер в общественном транспорте увеличены как со стороны полиции, так и со стороны Роспотребнадзора, и могут доходить до 15 тысяч рублей, - отметил заместитель начальника дорожно-транспортного ведомства Денис Марченко.

С начала проверок выявлено 1375 нарушений. На водителей автобусов и такси составлено 112 протоколов, на пассажиров - 416. 745 пассажиров, которые находились в транспорте без масок, были высажены.