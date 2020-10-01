Меланжисты – это одна большая семья

Виктор Владимирович Торопов всегда поздравляет ветеранов с Днем пожилого человека. ФОТО: предоставлено Ивановским меланжевым комбинатом

Это одна из первых созданных в городе ветеранских организаций. В 1979 на 50-летнем юбилее комбината ветераны заявили, что не могут жить в отрыве от родного предприятия, хотят быть полезными и нужными, тогда и создан был Совет ветеранов «Меланжист». Ветеранская организация живет и работает на комбинате, который, преодолевая трудности, сохранил полностью технологический процесс: прядение, ткачество, отделку ткани. Коллектив сохраняет и преумножает славные традиции меланжистов, активно используя в работе «Музей трудовой и боевой славы меланжистов».

Работа с душой и заботой о каждом

Больше 15 лет Совет ветеранов возглавляет Валентина Федоровна Кулдошина. Она начала работать на Меланжевом комбинате с 1962 года проборщицей, без отрыва от производства получила высшее образование, возглавляла профком комбината, а теперь и ветеранскую организацию.

Валентина Федоровна награждена орденом «Знак почета», получила знак «Общественное признание» Ивановской городской Думы в номинации «Сердце отдаю людям», а в этом году – знак Ивановской областной администрации «Женщина года».

- Без коллектива родного предприятия, помощи коллег, руководителей и ветеранов я бы не добилась этого, - рассказывает Валентина Кулдошина.

Помощь по всем фронтам

Совет ветеранов при поддержке и постоянной помощи генерального директора комбината Виктора Владимировича Торопова помогает пожилым людям решать проблемы по разным вопросам – ЖКХ, благоустройства и порядка в микрорайоне, лечения, организация отдыха и многие другие. На учете в ветеранской организации более 800 пожилых людей. «До каждого из них не дойдешь, потому что мы работаем по обращаемости. Сейчас возникла проблема с идентификацией транспортной карты ветеранов. На сегодняшний день мы помогли уже более 10 пенсионерам».

Совет ветеранов более 5 лет тесно взаимодействует с клиникой «Светодар», часто ветеранам необходимы диагностика и лечение зрения. Мы благодарны сотрудникам клиники за безвозмездную помощь пожилым людям.

Совет ветеранов комбината активно взаимодействует в работе с городским и областным советами ветеранов.

В этом году организована группу сибирской ходьбы – три раза в неделю с консультантом меланжисты выходят в парк «Харинка» и «наматывают километры».

Совместными усилиями ветеранов и Виктора Владимировича к 90-летнему юбилею на комбинате выпустили книгу, в которой показана история предприятия, рассказывается о трудовых династиях, героях войны и труда.

Сейчас Меланжевый комбинат оформляет документы на участие «Музея трудовой и боевой славы комбината» во Всероссийском смотре музеев, который организует Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы).

Каждая встреча оставляет добрый след в душе

При активной поддержке и участии Виктора Владимировича стали традиционными на комбинате торжественные встречи в канун Дня Победы участников войны, тружеников тыла, ветеранов труда, учеников школ в музее комбината, шествие Бессмертного полка в сквере меланжистов, Дни микрорайона, День пожилого человека.

В День пожилого человека Совет ветеранов по традиции собирает свой актив. В этот день организуются встречи ветеранов за чайным столом, выходы в театры, в городской клуб «Ветеран», а в прошлом году ветераны меланжисты выезжали на экскурсию в Шую.

- Каждая встреча оставляет добрый след в душе ветеранов, - говорит Валентина Федоровна.

Поздравление

Дорогие наши, ветераны. Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда берем пример с вас. Ваши добрые и своевременные советы помогают нам в жизни. Сегодня страна отмечает праздник пожилых людей. От всей души поздравляем вас, и желаем крепкого здоровья, огромного счастья и долголетия.

Генеральный директор ООО «ТД Меланж - Текстиль» Виктор Владимирович Торопов