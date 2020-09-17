В Костромской водохранилище пропали охотники из Калуги

В Костромской водохранилище пропали охотники Фото: Полина Вачнадзе

В Костромской области ищут охотников, пропавших на местном водохранилище. Следователи регионального СКР организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения двух мужчин 52 и 54 лет.

Известно, что друзья приехали в Костромскую область из Калужской области. Для охоты они выбрали остров Моховатый на местном водохранилище. Но уже через день мужчины перестали отвечать на телефонные звонки и не вышли встречать своего знакомого, который приехал к ним на остров.

Тревогу забила дочь одного из пропавших, она и обратилась за помощью.

- В назначенное время в обговоренном месте не появились, телефоны недоступны. Опасаемся трагедии на воде, - пишет Елена.

И повод для опасения действительно есть: примерно в двух километрах вниз по течению спасатели обнаружили пустую лодку, притопленную водой.

Сейчас в акватории водохранилища работают следователи и криминалисты СКР, сотрудники МЧС и УМВД ведут поиски пропавших мужчин. Используется криминалистическая техника, в том числе и беспилотник, работают водолазы, сообщает пресс-служба СКР по Костромской области.