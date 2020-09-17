Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 сентября 2020 года: заболели еще 46 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7950

Всего выздоровлений: 7476

Умер: 45 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки выздоровели 57 человек, заболели коронавирусом – 46. К счастью, статистика смертей за день не пополнилась.

На инфекционные койки госпитализировано 426 пациентов: 149 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 277 – с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2424 ярославца.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3889;

Рыбинск – 1144;

Ростовский МР - 428;

Тутаевский МР - 371;

Переславский городской округ - 366;

Ярославский МР - 348;

Гаврилов-Ямский МР – 279;

Рыбинский МР - 209;

Борисоглебский МР - 172;

Угличский МР - 149;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 130;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 79;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 38;

Первомайский МР – 22;

Брейтовский МР – 20;

Любимский МР – 9.