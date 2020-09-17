Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 сентября 2020 года: заболели еще 46 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7950
Всего выздоровлений: 7476
Умер: 45 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки выздоровели 57 человек, заболели коронавирусом – 46. К счастью, статистика смертей за день не пополнилась.
На инфекционные койки госпитализировано 426 пациентов: 149 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 277 – с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2424 ярославца.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3889;
Рыбинск – 1144;
Ростовский МР - 428;
Тутаевский МР - 371;
Переславский городской округ - 366;
Ярославский МР - 348;
Гаврилов-Ямский МР – 279;
Рыбинский МР - 209;
Борисоглебский МР - 172;
Угличский МР - 149;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 130;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 79;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 38;
Первомайский МР – 22;
Брейтовский МР – 20;
Любимский МР – 9.