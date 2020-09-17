Какие карантинные меры должны соблюдать ярославцы при поездках в другие регионы

ВО Владимирской области все еще действует режим самоизоляции для пожилых людей Фото: Полина Вачнадзе

Список ограничений который актуален на данный момент в разных регионах страны, подготовил аналитический центр поездок и путешествий Туту.ру. Если вы вдруг собрались в другой регион, лучше заранее знать, какие ограничения и карантинные меры там действуют.

В большинстве областей все еще действует масочный режим, в некоторых регионах на законодательном уровне установлено ношение перчаток. Например, и маску, и перчатки нужно надевать в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Алтайском крае, Брянской области. В других регионах ношение средств индивидуальной защиты только рекомендовано. Маску или респиратор просят (но не требуют) носить в общественных местах Севастополя, Адыгеи и Иркутской области, перчатки просят надевать в общественных местах Курска и в транспорте в Орле. Если вы вдруг соберетесь в Псковскую область, запаситесь и масками, и перчатками: без них в общественный транспорт вас могут не пустить.

Кстати, во многих регионах сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Такая рекомендация есть в Санкт-Петербурге, Алтае, Астраханской области, Бурятии, Владимирской и Волгоградской областях, Дагестане, Забайкалье, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Кемеровской и Кировской областях, Республике Коми, Краснодарском крае, Курганской области, Магаданской области, Мордовии, Нижегородской, Новосибирской и Пензенской областях, Пермском крае, Приморском крае, Самарской и Сахалинской областях, Свердловской области, Северной Осетии, Ставропольском крае и ряде других регионов.

Но в основном приезжих волнует другой вопрос: нужно ли сидеть на самоизоляции две недели? Тут опять же все зависит от региона, куда вы направляетесь:

- в Алтайском крае прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней;

- в Амурской области прибывшие из зарубежных стран должны соблюдать карантин 14 дней;

- в Архангельской области иностранцы, прибывающие на работу, должны проходить 14-дневный карантин;

- в Башкартостане действует карантин для прибывших вывозными рейсами и для тех, кто приехал на работу;

- в Брянской области есть карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа;

- в Калмыкии прибывшие из других регионов обязаны соблюдать карантин 14 дней;

- в Карачаево-Черкесии возможен карантин для прибывших из регионов РФ и обязательный карантин для прибывших из-за рубежа;

- в Кемеровской области действует карантин 14 дней для прибывших в международные аэропорты Кемерово и Новокузнецка;

- в Красноярском крае обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;

- в Курской области для приезжающих из-за рубежа вывозными рейсами - 14-дневный карантин;

- в Мордовии для прибывших из-за рубежа вывозными рейсами или по суше — 14-дневный карантин;

- в Мурманской области для прибывших из-за рубежа по суше — карантин 14 дней;

- в Пермском крае введен 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в регион на работу;

- в Сахалинской области прибывшим из других регионов нужно предъявить пропуск, отрицательный тест на COVID-19 или соблюдать карантин 14 дней;

- в Смоленской области прибывшие из других регионов обязаны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию 14 дней;

- в Удмуртии рекомендован карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;

- в Хакасии для прибывающих из иностранных государств - карантин 14 дней;

- в Чеченской республике прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин;

- в Якутии - 14-дневный карантин для прибывающих в регион на вахтовые работы;

Есть регионы, где потребуют справку об отсутствии COVID-19. Она нужна тем, кто едет в Соловецкое (Архангельская область). У всех прибывающих в аэропорт Елизово Петропавловска-Камчатского россиян должен быть отрицательный тест или возможность сдать его в аэропорту. В некоторых населенных пунктах Камчатского край введен режим ЧС. В Чукотском крае прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывшие в Новый Уренгой также должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

В Нижегородской области для прибывающих из-за границы по воздуху необходим ПЦР-тест на коронавирус, для остальных - карантин. В Ненецком автономном округе прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию на дому 14 дней, либо предъявить справку об отсутствии COVID-19. В Оренбургской области прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и сдать тест ПЦР на коронавирус.

Поэтому, собираясь в путешествие по стране, заранее узнавайте об особенностях карантина в том регионе, куда вы едете. А лучше пока отложить поездки и переждать это время дома.