В Иванове ребенок разбился, упав с 14 этажа

За один день два мальчика выпали из окон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКР по Ивановской области возбудил уголовное дело по факту гибели 2-летнего мальчика. 13 сентября ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на 14 этаже дома на проспекте Строителей.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, малыш остался в комнате один, без присмотра взрослых. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и, не удержавшись, выпал из него. У мальчика не было ни единого шанса выжить при падении с такой высоты. Его тело нашли под окнами квартиры.

- Был произведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что семья, где рос малыш, благополучная, на учете никогда не состояла.

В тот же день аналогичный несчастный случай произошел на улице Велижской. Из окна квартиры на 4-м этаже упал трехлетний мальчик. И мама, и папа в это время находились дома, но за сыном не усмотрели. Это происшествие закончилось не так трагично: ребенок уцелел, но находится в больнице с травмой головы.

Сотрудники правоохранительных органов еще раз напоминают:

- не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, в том числе, оснащенными москитными сетками, создающими лишь иллюзию закрытого окна;

- уберите от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник;

- тщательно подберите аксессуары на окна: средства защиты от солнца, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек, с помощью которых ребенок может взобраться на подоконник или запутаться в них, тем самым спровоцировав удушье.

- не надейтесь на режим «микропроветривание» на окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;

- установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;

- объясните подросшим детям опасность открытого окна из-за возможного падения.