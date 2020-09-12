Жительница Костромы отсудила 300 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Согласно решению суда, собственники дома должны будут выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Костромы должны будут выплатить 300 тысяч рублей за упавшее на машину дерево. Такое решение вчера, 11 сентября, вынес Свердловский районный суд.

Инцидент произошел 25 апреля 2019 года на улице Ленина. Как установили в суде, тополь находился «в неудовлетворительном состоянии». Дереву было больше 70 лет. Согласно заключению эксперта, спилить его стоило еще лет пять назад.

- Данное дерево, находясь в абсолютно безаварийном состоянии, не могло переломиться при скорости ветра 25 метров в секунде и выше, так как тополь имеет мощную корневую систему и прочный ствол с плотной древесиной. Это означает, что причиной падения дерева на машину стала не непогода, - пояснили в пресс-службе суда.

Виновниками случившегося признали собственников дома, рядом с которым росло дерево. Выяснилось, что земельный участок, где стоял тополь, находится в их пользовании. Это означает, что именно ответчики должны были вовремя позаботиться о том, чтобы старое дерево спилили.

Материальный ущерб, который был причинен автомобилю потерпевшей, эксперты оценили в 300 тысяч рублей. Именно столько пришлось отдать костромичке за восстановление поврежденной машины. Теперь, согласно решению суда, собственникам дома придется скидываться и возмещать женщине данную сумму.