Завод Группы РПМ получил награду как лучшее предприятие Ярославля

Завод «Ремпутьмаш» признан «Лучшим предприятием Ярославля»

Ярославский завод «Ремпутьмаш» (Группа РПМ, входит в холдинг «Синара - Транспортные Машины») признан лучшим предприятием города. Награду представителям Группы РПМ вручили на торжественном мероприятии 8 сентября.

Городской конкурс «Лучшее предприятие города» проводится мэрией города Ярославля с 2000 года. Победителями становятся предприятия, достигшие наиболее высоких показателей эффективности работы за два года. При отборе кандидатов учитывается доля инвестиций в основной капитал в расчете на объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, рентабельность основной деятельности в отчетном году, участие в социально-экономическом развитии Ярославля.

В 2019 году на Ярославском заводе изготовлено 397 единиц техники, что на 20% больше по сравнению с 2018 годом. Кроме того, сотрудники завода освоили выпуск нового вида продукции – вагоны-платформы для перевозки крупногабаритного листового проката.

«Ярославский завод «Ремпутьмаш» - одно из старейших предприятий нашего города, которое продемонстрировало по итогам 2019 года отличные результаты работы. Рост объемов производства и освоение новой продукции обеспечивают высокую репутацию предприятию и способствуют развитию промышленности региона. Ярославский завод – один брендов нашего города – входит в число крупнейших предприятий по выпуску путевой техники, необходимой для стабильной работы российских железных дорог», - подчеркнул мэр города Ярославля Владимир Волков.

«Техника Ярославского завода «Ремпутьмаш» востребована основным заказчиком – РЖД и промышленными предприятиями России. Коллектив завода работает над постоянным улучшением качества продукции и развитием всей производственной цепочки. Получение награды «Лучшее предприятие города» является очень важным событием, которое подтверждает значимый вклад завода в экономическое развитие Ярославля и высокую оценку профессиональных компетенций коллектива», - прокомментировал генеральный директор Группы РПМ Сергей Шунин.