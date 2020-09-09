Жив казак - и Россия жива!

Казачьи и фольклорные ансамбли пели и плясали от всей души

Под знаменами Ярославского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска собрались ярославские, московские, костромские казаки - от самых юных до заслуженных седоусых есаулов и атаманов. Звучали теплые приветствия, зажигательные песни, казачьи ансамбли и объединения то и дело пускались в пляс - и это было по-настоящему красиво, радостно! А еще шашками махали, да не просто так, а по законам казарды - соревнований казачьих, в которых побеждает тот, кто ловчее других холодным оружием владеет - фланкирует. Не обошлось и без полевой кухни с горячей кашей, катаний на лошадях, фольклорных игр и развлечений. И дети, и родители с удовольствием принимали участие в мастер-классах, таких, например, как изготовление традиционной тряпичной куклы-оберега «Казак и казачка - Неразлучники». А еще все желающие стреляли в лазерном тире, тягали гири, собирали и разбирали автомат Калашникова - словом, соревновались кто во что горазд.

Ярославский Музей боевой славы представил на фестивале несколько образцов военной техники времен Великой Отечественной войны, а общественники - восстановленные «машины Победы», те самые, которые еще помнят дороги и битвы 1941-1945 годов.

- Приятно видеть открытые, светлые лица наших казаков - и взрослых, и детей, - поприветствовал участников и гостей фестиваля председатель комитета по делам гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества департамента региональной безопасности Игорь Забелин. - Мы не просто проживаем этот год. Но тем более отрадно, что сегодня удалось устроить замечательный праздник, вспомнить великую дату - юбилей Победы. А еще хочу напомнить, что в этом году исполняется 450 лет со дня основания нашего русского казачества!

После приветствия атамана Ярославского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска Ильи Семенова нашим казакам были торжественно вручены благодарственные письма областного департамента региональной безопасности. Среди награжденных - Дмитрий Сдобников, Руслан Кирпичников, Илья Семенов, Валерий Романов, Роман Сабуров, Сергей Золотов и другие казаки.

А какие песни звучали над Которослью в этот теплый сентябрьский день! Казачьи и фольклорные ансамбли пели и плясали от всей души, радуя зрителей чистыми, звонкими голосами, зажигательным репертуаром, яркими костюмами и природным артистизмом. Свое мастерство и таланты показали ярославские ансамбли «Плетенька» и «Чарочка», костромской «Казачий стан», столичная «Казачья станица», вологодская «Сухонская вольница» и другие творческие объединения, от души исполнявшие казачьи распевы, не жалевшие подметок в огненных казачьих плясках.

Вот, например, рыбинский ансамбль «Русские традиции» - это просто семья Валерия и Светланы Румянцевых, героических родителей, воспитавших ни много ни мало 28 сыновей!

- И родные есть, и приемные - по любви и заботе не разделяем, кто кровный нам, а кто нет, - улыбается Светлана Владимировна Румянцева. - Главное - мы с мужем Валерой, а он тоже бывший военный, в своем стремлении детей воспитать рука об руку всю жизнь идем. Это у нас уже второй состав пляшет да шашками машет. Первый-то подрос давно, у ребят уже свои семьи! А еще мы старинные автомобили восстанавливаем, и сегодня привезли сюда наш ГАЗ-69, самую настоящую «машину Победы»! Он уже пятый год ездит, как новенький!

Атмосфера радости, гордости за свой народ, свое Отечество, свою веру прямо-таки искрилась в воздухе праздника, уже традиционного межрегионального казачьего фестиваля на Ярославской земле.

- Наши казаки - незаменимые помощники в охране общественного порядка, обеспечении безопасности общественных мероприятий, охране православных храмов и монастырей Ярославской земли, - подтвердил Игорь Забелин. - В частности, в Ярославле действует народная казачья дружина, обеспечивающая порядок на городских улицах. Шутка ли, именно наши казаки гарантировали безопасность всех 200 рейсов новогоднего «Волшебного троллейбуса»! Как потом шутили ребята, Деда Мороза и Снегурочку они уже видеть не могли после завершения праздничной вахты. Еще важно отметить, что как НКО казаки вносят большой вклад в сохранение и распространение, популяризацию народной казачьей культуры, а сегодня мы все смогли убедиться, насколько она хороша!

- Я был отдельским ярославским казачьим атаманом с 2014 по 2017 год, - вспоминает Игорь Ямщиков, председатель правления Ярославского регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и глава регионального исполкома ОНФ в Ярославской области. - И сейчас наблюдаю и радуюсь, как наши тогдашние инициативы, идеи воплотились в жизнь. Одна из них - создание кадетских классов казачьей направленности в ярославских школах. Сейчас в них учатся, постигают основы казачьего уклада, казачьей культуры более 400 ребят, и самый крупный казачий класс - в школе №44.

На фестивале как никогда было понятно, что русское казачество - это в первую очередь патриотизм и вера в Бога, хранящего наше Отечество, наш Третий Рим, последний оплот православия на Земле.

- Казачья вера - это правда русских воинов, защитников Отечества, правда Александра Невского, Сергия Радонежского, Феодора Ушакова и других прославленных мужей, - сказал гость праздника - костромской хорунжий Сергей Васильков. - Настоящий казак никого зря не обидит, но врагу земли родной даст достойный отпор. Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет!

Остается добавить, что субботний казачий фестиваль оставил очень теплые, радостные впечатления и у молодежи, и у детей, и у людей старшего возраста - все было как-то по-особенному душевно. Стоит обязательно отметить, что работа всех площадок была грамотно организована в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Ярославской области - меры противодействия распространению коронавирусной инфекции сегодня по-прежнему актуальны. Немаловажно, что мероприятие состоялось в рамках областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2015-2020 годы, потому что знакомство с народной культурой и обычаями, их популяризация - это и есть основа мира и дружбы между разными национальностями, разными социальными группами в масштабе отдельно взятого региона России.