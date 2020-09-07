Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 сентября 2020 года: выздоровели всего 6 человек

заболевших - 39, выздоровевших - 6. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7504

Всего выздоровлений: 6915

Всего умерших: 38 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области за сутки выписали всего шесть человек. Коронавирус диагностировали еще у 39 жителей региона.

На лечении в больницах в настоящее время находятся 372 пациента. У 142 из них коронавирусная инфекция подтверждена, у 230 - типичная клиника COVID-19.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 1969 ярославцев, на карантине после контакта с заразившимися - 1695.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 3698;

Рыбинск - 1076;

Ростовский МР - 386;

Тутаевский МР - 371;

Ярославский МР - 339;

Переславский городской округ - 333;

Гаврилов-Ямский МР - 256;

Рыбинский МР - 203;

Борисоглебский МР - 158;

Некрасовский МР - 146;

Угличский МР - 141;

Пошехонский МР - 113;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 62;

Некоузский МР - 59;

Мышкинский МР - 31;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 16;

Любимский МР - 9.