Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 сентября 2020 года: выздоровели всего 6 человек

заболевших - 39, выздоровевших - 6. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7504
Всего выздоровлений: 6915
Всего умерших: 38 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области за сутки выписали всего шесть человек. Коронавирус диагностировали еще у 39 жителей региона.
На лечении в больницах в настоящее время находятся 372 пациента. У 142 из них коронавирусная инфекция подтверждена, у 230 - типичная клиника COVID-19.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 1969 ярославцев, на карантине после контакта с заразившимися - 1695.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 3698;
Рыбинск - 1076;
Ростовский МР - 386;
Тутаевский МР - 371;
Ярославский МР - 339;
Переславский городской округ - 333;
Гаврилов-Ямский МР - 256;
Рыбинский МР - 203;
Борисоглебский МР - 158;
Некрасовский МР - 146;
Угличский МР - 141;
Пошехонский МР - 113;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 62;
Некоузский МР - 59;
Мышкинский МР - 31;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 16;
Любимский МР - 9.