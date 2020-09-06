По документам - из бруса, по факту - из шпал: житель Костромы купил дом с «сюрпризом»

Семья продолжает жить в опасном доме и вдыхать вредные вещества. ФОТО: Игорь Крупченко

Пять лет назад, в 2015 году, Игорь Крупченко решил переехать из Москвы на малую родину - в Кострому, поближе к родителям. Мужчина купил в ипотеку частный дом, в котором могла бы поселиться вся большая семья. Однако жилье оказалось с «сюрпризом».

- Мы заселились, а спустя какое-то время стали замечать: в дождливые дни в комнатах появляется странный запах. Кроме того, выяснилось, что протекает крыша, - рассказал владелец дома.

Мужчина решил привлечь застройщика, продавшего здание с дефектами, к ответственности и обратился с иском в суд. Костромич даже не догадывался, какая череда неприятных новостей его ждет.

Эксперты установили, что дом, который, по документам, построен из бруса, на самом деле собран из старых железнодорожных шпал. Снаружи их обшили сайдингом, изнутри - гипсокартоном. Именно шпалы, вернее, каменноугольное масло, которым они пропитаны, и стало причиной неприятного запаха в помещениях. Кроме того, экспертиза санэпидемстанции показала, что содержание формальдегида в воздухе превышает норму в два раза.

В ноябре 2018-го суд признал дом непригодным для проживания и подлежащим сносу и обязал застройщика выплатить обманутому покупателю 1,7 миллиона рублей. Игорь долго ждал этих денег, но так ничего и не получил. В сентябре прошлого года застройщик объявил себя банкротом. После этого мужчина обращался в полицию и прокуратуру. Однако уголовное дело возбуждать отказались. В действиях застройщика, которого костромич заподозрил в мошенничестве, ничего противоправного не нашли.

В январе 2009 года зафиксировали, что стены строятся из шпал. ФОТО: Игорь Крупченко

Но еще больше Игоря беспокоит другой вопрос: как директор БТИ подписывала техническую документацию.

- Когда вскрылся обман, я сделал запрос. В январе 2009 года проводился первичный осмотр дома. Зафиксировано, что стены строятся из шпал, готовность на тот момент составляла 30%. В конечном итоге в 2014 году БТИ выдало заключение и техпаспорт, в котором прописано, что стены - из бруса, - пояснил мужчина.

В 2014 году БТИ выдало техпаспорт, в котором прописано, что стены - из бруса. ФОТО: Игорь Крупченко

Пять лет Игорь обивает пороги городских ведомств, пытаясь добиться справедливости, но никакой поддержки не находит. Семья продолжает жить в опасном доме, возможности приобрести другое жилье нет. В настоящее время супруга Игоря лежит в роддоме на сохранении: у ребенка выявили страшные патологии. Мужчина уверен, что это результат влияния вредных веществ, которые все жильцы вдыхают уже не один год. Неужели в очередной раз равнодушие чиновников может привести к трагедии в семье?