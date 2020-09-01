Проезд на общественном транспорте Костромы станет дешевле на 2 рубля

ФОТО: пресс-служба администрации Костромы

Цена за проезд в автобусах и троллейбусах Костромы снизится на 2 рубля, если пассажир оплатит билет бесконтактным способом. То есть при помощи банковской карты, умных часов или смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Костромы.

Акция стартовала сегодня, 1 сентября, и продлится до 30 ноября. Тестирование системы бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте в Костроме началось в апреле этого года. Сейчас купить билет по безналу можно в автобусах №№1, 2, 9, 18 и 76, а также во всех троллейбусах муниципальных маршрутов.

- Кроме удобства и быстроты совершения операции, система безналичной оплаты проезда исключает контакт пассажиров и сотрудников транспортных предприятий с наличными денежными средствами, что особенно актуально в период усиленной профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, - говорится на сайте администрации города.