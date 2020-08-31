В больницах Ивановской области заканчиваются свободные COVID-койки

Сейчас в регионе только 78 свободных COVID-коек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ивановской области подтвердилась тенденция роста заболеваемости пневмониями. Он составил 31,2%: если с 17 по 24 августа зарегистрировано 154 случая, то 24 по 30-е - уже 202.

По словам руководителя департамента здравоохранения региона Артура Фокина, увеличение заболевших COVID-19 происходит в том числе и за счет привозных случаев. Ивановцы возвращаются из отпусков и везут домой не только загар и сувениры, но и инфекцию. В Ивановскую область за последние дни коронавирус привезли из Краснодарского края, Крыма, Турции, Украины.

Из-за увеличения числа больных могут возникнуть проблемы с койками в стационарах.

- Если на протяжении трех недель свободными оставались от 120 до 150 коек, то сейчас из 78. Если так пойдет и дальше, встанет вопрос о расширении коечного фонда для пациентов с COVID-19. Система здравоохранения к этому готова, у нас есть план действий на случай пессимистического сценария. Решения будем принимать, исходя из текущей ситуации, – подчеркнул Артур Фокин.

Увеличивается и число занятых кислородных коек, в основном они нужны пациентам в возрасте от 50 лет. Как правило, у людей уже имеются сопутствующие заболевания, в некоторых случаях тяжелые, которые обостряют течение коронавируса.