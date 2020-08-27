В Костроме нашли маму 4-летнего Юры

Ребенок сильно плакал и ждал свою маму. ФОТО: группа "Кострома" ВКонтакте

Многих костромичей потрясла история 4-летнего мальчика Юры, которого вчера, 26 августа, привезли в больницу. Ребенок сильно плакал и ждал свою маму.

Пост с просьбой помочь с поисками семьи ребенка опубликовала в социальной сети одна из пациенток. Люди в комментариях не очень лестно отзывались о родителях малыша, многие были готовы привезти ему вкусности и игрушки.

Но, как оказалось, Юра вовсе не терялся, хотя сказать, что с мамой ему повезло, тоже нельзя.

- В полицию позвонила женщина и сообщила, что ее кто-то преследует. По адресу выехал наряд полиции. Выяснилось, что звонившая была в сильном алкогольном опьянении, вместе с ней находился ее 4-летний сын. Оставить ребенка с матерью, которая пребывает в таком состоянии, полицейские не могли и вызвали сотрудников органов опеки, те увезли мальчика в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Мама сейчас приходит в себя дома. Семья эта находилась на контроле у правоохранительных органов как не самая благополучная – мама злоупотребляла, папы нет. Сейчас, судя по всему, будет решаться вопрос с родительскими правами женщины.