Костромичи жалуются губернатору на нарушителей режима самоизоляции Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился лучше организовать контроль за соблюдением местными жителями карантинных обязательств. Во время поездок по региону здоровые костромичи не раз жаловались на своих знакомых, которые, несмотря на диагноз коронавирус, нарушали режим самоизоляции.

- Рассказывали, что на улицах, в общественных местах фиксировали людей, инфицированных ковидом, и людей, которые находятся в контакте с ними. Они официально на больничных листах, на карантине, тем не менее, посещают публичные мероприятия, - отметил глава региона.

В течение суток он потребовал документально оформить все нюансы, связанные с контролем за соблюдением режима. В зоне повышенного внимания будут не только заболевшие COVID-19, но и контактировавшие с ними.

- Я даю сутки на то, чтобы регламенты взаимодействия были отработаны. Роспотребнадзору, руководителям муниципальных образований, УМВД, главным врачам, территориальному органу фонда социального страхования ставлю конкретные задачи и приказываю навести порядок в сфере контроля за теми людьми, кто инфицирован ковидом, и теми, кто находится на больничном листе, как «контактники». Ни один из этих людей ни в общественном месте, ни на улице не должен появляться, - сказал Сергей Ситников.

Чтобы они не чувствовали себя отрезанными от мира, губернатор распорядился отработать вопросы доставки изолированным продуктов питания и лекарств.

Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Кокоулин, с начала пандемии за нарушение режима к ответственности были привлечены всего 10 костромичей.