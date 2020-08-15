Сколько зарабатывают ярославские депутаты в Государственной думе

Доход Валентины Терешковой за прошлый год составил 14 миллионов 179 тысяч рублей. ФОТО: сайт kremlin.ru

Депутаты Государственной думы отчитались о доходах за 2019 год. Рейтинг самых богатых народных избранников от Ярославской области возглавила Валентина Терешкова.

Доход первой женщины-космонавта за прошлый год составил 14 миллионов 179 тысяч рублей. В ее собственности находятся жилой дом, две квартиры и земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1314 квадратных метров. Кроме того, Валентина Терешкова владеет двумя автомобилями - Мерседес-Бенц S-280 и Мерседес-Бенц S-350. В безвозмездном пользовании у депутата также находится квартира площадью 107 квадратных метров.

На втором месте расположился Анатолий Грешневиков. В 2019 году он заработал 6 миллионов 416 тысяч рублей. Народный избранник владеет жилым домом с хозяйственными пристройками и приусадебным земельным участком площадью 1697 квадратных метров. Кроме того, в пользовании находится квартира площадью 86 квадратных метров. Ездит депутат на автомобиле «Ниссан Икстрейл». Доход супруги Анатолия Грешневикова составил 4 миллиона 684 тысячи рублей. Она владеет нежилым помещением площадью 114 квадратных метров.

Замыкает тройку лидеров Илья Осипов. Он задекларировал 5 миллионов 419 тысяч рублей. Депутат владеет жилым домом, гаражом, баней и земельным участком площадью 1730 квадратных метров. В пользовании находятся две квартиры. Из движимого имущества в собственности - яхта «Стингрей». У супруги депутата доходов нет. Однако она владеет квартирой площадью 509 квадратных метров и автомобилем «Тойота Ленд Крузер».