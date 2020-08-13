В Ивановской области откроется еще один кинотеатр

Новый кинотеатр откроется в Шуе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шуе до конца этого года будет построен новый кинотеатр с двумя кинозалами. Фонд кино подвел итоги конкурсного отбора по поддержке кинозалов в населенных пунктах, где проживает меньше 500 тысяч человек. И город в Ивановской области стал одним из победителей.

Как минимум половина фильмов из «репертуара» кинотеатра будет отечественного производства – это обязательное условие участия в проекте Фонда кино. На проект выделено 5 и 3 миллиона рублей. Новый кинотеатр «Май» на два зала будет находиться на улице Кооперативной в районе Шуйского филиала ИвГУ. Для залов закупят кресла, звуковое оборудование, экраны и проекторы.

Ивановская область не первый раз получает подобную помощь от Фонда. В 2019 году были оборудованы залы в Домах культуры Гаврилово-Посадского района и Приволжска, открыт кинозал в частном кинотеатре «Люменфильм» в Кохме. За время работы программы Фонда кино в регионе открыто 14 кинозалов в 10 районах.