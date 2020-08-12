Костромича будут судить за сектантские проповеди

Обвиняемый распространял экстремистскую литературу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимый 40-летний житель Костромы обвиняется в участии в деятельности религиозного объединения, которое по решению суда было ликвидировано из-за своей экстремистской деятельности. Проще говоря, костромич состоял в секте Свидетелей Йеговы, работа которой в России запрещена.

По версии следствия, три года – с июля 2017 по май 2020-го – мужчина являлся активным участником незаконного религиозного сообщества. Он хранил и распространял литературу, внесенную в список экстремистских материалов, занимался проповедями, распространяя запрещенные вероучение и идеологию Свидетелей, принимал участие в обрядах.

- Во время обыска в квартире обвиняемого нашли и изъяли литературу и видеоматериалы, содержащие информацию, возбуждающую религиозную рознь, пропагандирующие превосходство данного вероучения и неполноценность людей, его не исповедующего. Это свидетельствует о противоправной деятельности жителя Костромы, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.