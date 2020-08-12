«В ночи, в болоте тащили на руках». Ярославна поблагодарила полицейских за спасение мамы

Женщина пошла за грибами, заблудилась и увязла в трясине Фото: Полина Вачнадзе

В лес за грибами жительница деревни Городище Переславского района Любовь Юрьевна отправилась 31 июля. Ушла – и не вернулась.

Дочь обратилась в полицию, в срочном порядке были организованы поиски. Прочесывать лес вышли и местные жители, и волонтеры, и полицейские. Уже глубокой ночью служебная собака Аврора, которая не в первый раз помогает в поисках людей, вышла на след Любови Юрьевны.

- Мама заблудилась и вместо того, чтобы выйти на дорогу, попала в болото, увязла и самостоятельно выбраться уже не смогла, - рассказывает ее дочь Анастасия Столярова.

Оперуполномоченный капитан полиции Николай Репин подобрался к уже обессилевшей женщине и вытащил ее из трясины.

- В ночи, в болоте, тащили мою маму на руках. Вытащили к машине и спасли ей жизнь, - говорит Анастасия.

Полицейский-водитель старший сержант Дмитрий Кулябин на служебном автомобиле помог выбраться из грязи застрявшему транспорту добровольцев, а затем вывез из леса пострадавшую женщину и передал ее в руки врачей скорой помощи.

Анастасия Столярова от всего сердца поблагодарила полицейских Николая Репина, Дмитрия Кулябина и хозяина Авроры Евгения Салкова:

- Если бы не они. Могло бы произойти непоправимое. Очень хочется, чтобы на работе все узнали о их подвиге. Спасибо им большое!

А полиция еще раз напоминает: отправляясь в лес, позаботьтесь о личной безопасности. Не стоит идти за грибами и ягодами, если не уверены, что сможете отыскать дорогу обратно. Не ходите в лес в одиночку, даже если хорошо знакомы с местностью.