В Ивановской области сотрудники ФСБ взяли банду наркоторговцев. ВИДЕО

В Ивановской области ФСБ взяло банду наркоторговцев. Скриншот с видео, пресс-служба ФСБ

В Ивановской области сотрудники ФСБ с поличным задержали участников межрегиональной преступной группы, которые готовили к сбыту крупную партию синтетических наркотиков. Распространять запрещенные вещества дилеры собирались бесконтактным способом через Интернет.

- В нарколаборатории, в трех складах и в тайниках обнаружены не менее 34,8 килограмма мефедрона, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров. Также изъято 3 приспособления для бесшумной стрельбы, 10 единиц огнестрельного оружия и 1200 боеприпасов различного калибра, - сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

По предварительным оценкам, ежемесячно лаборатория могла производить более 200 килограммов синтетических наркотиков. Работали на наркодилеров иностранные граждане, которых на «производстве» удерживали насильно, угрожая физической расправой в случае неподчинения.

- Установлены активные участники ОПГ, определена роль в незаконных операциях каждого из них, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Решается вопрос о возбуждении еще двух дел. Участники ОПГ сейчас находятся под стражей.