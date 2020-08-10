В Ивановской области 5-летняя девочка выпала из окна 5 этажа

Ребенок жив, но получил тяжелейшие травмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло вечером 8 августа в Вичуге на улице Ленинградской. В полицию о случившемся сообщила фельдшер скорой помощи: в центральную районную больницу медики доставили 5-летнюю девочку, которая упала из окна квартиры на 5 этаже.

- Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер и костей таза, тупую травму живота, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

По предварительной информации, мама ребенка ушла в магазин, а дочь оставила под присмотром своей знакомой. Пока мамина подруга находилась в другой комнате, девочка залезла на подоконник. Окно было прикрыто, но до конца не заперто на специальное устройство. Малышка выглянула наружу и стала перекрикиваться с приятелем, который гулял во дворе. В какой-то момент ребенок не удержался на подоконнике и упал вниз.

Девочка сейчас находится в тяжелом состоянии в ЦРБ. Инспекторами ПДН проводится проверка по факту случившегося.