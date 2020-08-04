2020-08-04T16:13:26+03:00
Дом. Семья

На берегу Волги ярославцы сфотографировали рака

Но пользователи соцсетей усомнились в достоверности фото
Полина Вачнадзе
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Рак на фоне Волги. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеРак на фоне Волги. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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- На Волге раки ползают! Как вам такое? - с таким вопросом обратился к ярославцам автор фотографии, на которой запечатлен самый настоящий живой рак. Снимок опубликовали в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

Но пользователей социальной сети не проведешь. В том, что раки сейчас могут жить в Волге, усомнились все. Состояние воды в реке настолько сильно оставляет желать лучшего, что там не только ракам, людям плавать опасно. А раки, как известно, обитают только в чистой воде.

"Он бежит из воды, терпение лопнуло", "Рак стоит и думает: ..., лучше в кастрюлю и жизни крышка, чем в такую речку", "Людям значит нельзя в Волге купаться, а ракам можно?", - пишут участники группы в комментариях.

КП-Ярославль за комментарием обратилась к сотруднику кафедры зоологии и экологии ЯрГУ имени Демидова Александру Русинову. Он также счел фото странным по нескольким причинам. В первую очередь потому, что речные раки на берег не вылезают. Да и встретить сейчас это животное в водах Ярославской области довольно проблематично, хоть и возможно.

- Раки в Волге исчезли где-то в 60-70-е годы прошлого века. Причин на то несколько. В Европейской части России было несколько эпидемий рачьей чумы, которые сильно подорвали популяцию. Вдобавок к этому, вода стала загрязненной и непригодной для раков, - рассказывает специалист. - В 90-е годы, когда почти вся промышленность остановилась, отдельные особи в Волге стали появляться, но с восстановлением производства вновь исчезли.

Однако, уточнил Александр, в некоторых небольших чистых речках нашего региона раки продолжают обитать, правда, в небольших количествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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