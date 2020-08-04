2020-08-04T11:46:41+03:00
Общество

Сладкий сезон. На что ярославцам обращать внимание при выборе арбуза

Специалисты провели рейд по торговым точкам
Полина Вачнадзе
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Специалисты провели рейд по торговым точкамСпециалисты провели рейд по торговым точкамФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославле сотрудники управления потребительского рынка прошлись по торговым точкам, где продают арбузы – одно из самых любимых лакомств конца лета. Специалисты проверили, соблюдают ли продавцы правили торговли этими ягодами. Оценили выкладку товара, посмотрели, есть ли медицинские книжку у торгующих и дали несколько советов покупателям.

Если вы берете арбуз не в магазине, а в палатке – покупайте только целые ягоды. Кстати, торговля разрезанными арбузами разрешена лишь в магазинах, где есть холодильное оборудование и соблюдаются условия хранения фруктов. На развалах резаные арбузы продавать нельзя. Кроме того, запрещена их выкладка прямо на землю.

- Из каждой партии несколько ягод проверяются в лаборатории. Помимо органолептических показателей – формы, цвета, вкуса и запаха – товар исследуется на нитраты. Торговать арбузами без проверки запрещено, - рассказала ветеринарный врач Государственно ветеринарной лаборатории рынка Ленинского района Татьяна Ветлякина.

Итак, как же выбрать арбуз? Обратите внимание на кожуру: на ней не должно быть трещин, повреждений, иначе в мякоть могут проникнуть микробы. Считается, что чем интенсивнее окрашены полоски в зеленый цвет, тем слаще ягода. Если желтое пятно на арбузе с белым отливом, это говорит о том, что плод не залежался на бахче и его сорвали раньше времени.

Посмотрите на хвостик: если он желтый и сухой, значит арбуз сняли спелым, зеленый хвостик говорит об обратном. Однако только на этот показатель особо рассчитывать не нужно – у недозрелых ягод хвостик со временем засыхает и желтеет.

Надеемся, что вам будут попадаться только сладкие, сахарные арбузы с минимальным количеством косточек. Дома не забудьте арбуз хорошо помыть, желательно с хозяйственным мылом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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