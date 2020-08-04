2020-08-04T11:48:29+03:00
Общество

В Ярославской области нашли новый способ борьбы с борщевиком

Сорняк хотят победить замещающим растением
Светлана Крутикова
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В Ярославской области ищут способы борьбы с борщевикомВ Ярославской области ищут способы борьбы с борщевикомФото: Павел КЛОКОВ
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По-новому бороться с борщевиком предложили в Переславле-Залесском.

Департамент агропромышленного комплекса запросил у городской администрации сведения о том, какие мероприятия планируют проводить в ближайшие три года по борьбе с опасным растением. Оказалось, что в обработке ежегодно нуждается 191 гектар, из них 144 гектара - сельские территории. Специалисты департамента АПК определили, что обрабатывать такую площадь можно тремя способами: механическим, химическим и комбинированным.

Однако глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев предложил провести эксперимент и испробовать еще один вид борьбы с борщевиком.

- Можно высадить замещающие растения, например, козлятник. Это растение из рода бобовых успешно испытано в борьбе с борщевиком в странах Прибалтики и Калининградской области. Для пробной отработки технологии предлагается высадить козлятник на территории в несколько гектаров, - рассказали в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

Тем временем «наболевший» вопрос борьбы с борщевиком обсудили и на общегородском совещании в мэрии Ярославля. В областном центре территория, пораженная сорняком, не перестает увеличиваться. На данный момент заражено 14,4 гектара. В Ярославле пока борются с ядовитым растением исключительно механическим способом - скашивают трактором или вручную каждые 2-3 недели. В следующем году территорию, кроме общественной и парковой, планируют обработать гербицидами. Поможет ли этот способ справиться с борщевиком, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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