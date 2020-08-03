2020-08-03T16:46:04+03:00
Иваново

В Ивановской области скоростной поезд врезался в машину

Автомобиль выехал на пути на красный сигнал светофора
Полина Вачнадзе
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В Ивановской области скоростной поезд врезался в машинуВ Ивановской области скоростной поезд врезался в машинуФото: Иван ПРОХОРОВ
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ДТП на железнодорожном переезде перегона Каминское – Ермолино произошло утром 2 августа. Скоростной пригородный пассажирский поезд «Орлан», который ехал из Кинешмы в Иваново, врезался в легковушку.

Водитель легкового автомобиля проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути перед идущим составом. Как сообщается на сайте РЖД, локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, не произошло и схода состава. Поезд ушел с перегона с задержкой всего в 8 минут.

А вот водитель автомобиля, нарушивший правила дорожного движения, с места аварии скрылся. Машину чуть позже нашли в одном из цыганский поселений в Ивановском районе. Выяснилось, что авто находится под арестом из-за многочисленных неоплаченных штрафов.

Легковушку перевезли на штрафстоянку, осталось найти человека, который был за рулем в момент ДТП. Возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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