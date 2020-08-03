2020-08-03T12:36:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 августа 2020: еще одна смерть

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 3 августа 2020 года
Полина Вачнадзе
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Всего заражений: 6153

Всего выздоровлений: 5416

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек - 70-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов, по официальной статистике, достигло отметки в 30 человек.

За сутки выздоровели лишь 8 человек, подхватил COVID-19 41 ярославец.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 3099;

Рыбинск – 864;

Ярославский МР – 321;

Ростовский МР – 309;

Переславский городской округ – 259;

Гаврилов-Ямский МР – 234;

Тутаевский МР – 230;

Рыбинский МР – 189;

Борисоглебский МР – 130;

Угличский МР – 119;

Некрасовский МР м 88;

Большесельский МР м 83;

Пошехонский МР – 69;

Даниловский МР – 57;

Некоузский МР – 52;

Первомайский МР – 18;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 11;

Любимский МР – 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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