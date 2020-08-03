Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 августа 2020: еще одна смерть
Всего заражений: 6153
Всего выздоровлений: 5416
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек - 70-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов, по официальной статистике, достигло отметки в 30 человек.
За сутки выздоровели лишь 8 человек, подхватил COVID-19 41 ярославец.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 3099;
Рыбинск – 864;
Ярославский МР – 321;
Ростовский МР – 309;
Переславский городской округ – 259;
Гаврилов-Ямский МР – 234;
Тутаевский МР – 230;
Рыбинский МР – 189;
Борисоглебский МР – 130;
Угличский МР – 119;
Некрасовский МР м 88;
Большесельский МР м 83;
Пошехонский МР – 69;
Даниловский МР – 57;
Некоузский МР – 52;
Первомайский МР – 18;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 11;
Любимский МР – 8.
ИСТОЧНИК KP.RU
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