Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 августа 2020: заболел 41 человек, выздоровели 18

Всего заражений: 6112

Всего выздоровлений: 5408

Смертей: 29

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

За сутки от коронавируса вылечились 18 ярославцев, а диагноз COVID-19 поставлен 41 человеку. К счастью, сегодня обошлось без летальных исходов.

На больничных койках остаются 318 пациентов: 111 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 207 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции 334 человека, на карантине - 1504.

Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 3086;

Рыбинск – 860;

Ярославский МР – 319;

Ростовский МР – 306;

Переславский городской округ – 257;

Гаврилов-Ямский МР – 230;

Тутаевский МР – 229;

Рыбинский МР – 188;

Борисоглебский МР – 129;

Угличский МР – 119;

Некрасовский МР – 86;

Большесельский МР – 83;

Пошехонский МР – 68;

Даниловский МР – 57;

Некоузский МР – 47;

Первомайский МР – 18;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 11;

Любимский МР – 6.