Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 августа 2020: заболел 41 человек, выздоровели 18
Всего заражений: 6112
Всего выздоровлений: 5408
Смертей: 29
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
За сутки от коронавируса вылечились 18 ярославцев, а диагноз COVID-19 поставлен 41 человеку. К счастью, сегодня обошлось без летальных исходов.
На больничных койках остаются 318 пациентов: 111 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 207 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции 334 человека, на карантине - 1504.
Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 3086;
Рыбинск – 860;
Ярославский МР – 319;
Ростовский МР – 306;
Переславский городской округ – 257;
Гаврилов-Ямский МР – 230;
Тутаевский МР – 229;
Рыбинский МР – 188;
Борисоглебский МР – 129;
Угличский МР – 119;
Некрасовский МР – 86;
Большесельский МР – 83;
Пошехонский МР – 68;
Даниловский МР – 57;
Некоузский МР – 47;
Первомайский МР – 18;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 11;
Любимский МР – 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
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