2020-08-01T22:03:38+03:00
Звезды

Ярославцы могут принять участие в конкурсе "Малая Родина"

И рассказать о своих земляках - интересных, значимых, неравнодушных людях
Полина Вачнадзе
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В каждом населенном пункте есть люди, которые желают не просто сохранить историю, но и открыть ее широкой публикеВ каждом населенном пункте есть люди, которые желают не просто сохранить историю, но и открыть ее широкой публикеФото: Полина Вачнадзе
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Издательский дом "Комсомольская правда" и ООО "Моя округа" при поддержке Министерства культуры РФ проводит конкурс краеведческих материалов "Малая Родина". В любом уголке нашей страны, и Ярославская область, естественно, не исключение, найдутся неравнодушные люди, которые готовы поделиться интересными историями и фактами о своем родном крае. Не зря говорят, что подлинная история России - в глубинке. В небольших городах, селах, деревнях. В каждом населенном пункте есть люди, которые желают не просто сохранить историю, но и открыть ее широкой публике, донести до современной аудитории.

И теперь есть шанс рассказать об этом, и об этих людях - сотрудниках музеев, волонтерах, краеведах и просто интересующихся той местностью, где они живут. Ведь самые захватывающие и интересные истории всегда про человека. Найдите своего героя: это может быть основатель или хранитель музея, литератор или художник, деятель культуры, градоначальник, при котором город пришел к расцвету, архитектор, определивший неповторимый облик улиц. А может вы знаете непубличного ярославца, например, мать-героиню, воспитавшую защитников Родины, или учительницу, которая взрастила академика. Расскажите другим россиянам, какие крутые ваши земляки!

Истории, рассказы, интервью принимаются до 15 августа, подведение итогов пройдет в сентябре. Подробно об условиях конкурса можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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