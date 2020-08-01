В Ивановской области ищут преступника, убившего больше 30 пожилых женщин

Правоохранительные органы около 10 лет не могут найти человека, на совести которого больше 30 убитых женщин. Все свои преступления мужчина совершал в Приволжском и Уральском федеральных округах, но сейчас он может находиться в любом регионе, в том числе Ивановском.

ФОТО: сайт СКР по Ивановской области

Жертвами нелюдя становились женщины преклонного возраста. Под видом работника ЖКХ он проникал в квартиры к одиноким пенсионеркам, душил их и похищал деньги, сообщает СКР по Ивановской области.

ФОТО: сайт СКР по Ивановской области

Приметы мужчины на 2010-2011 годы: на вид 25-35 лет, неславянской внешности, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. В одежде предпочитает спортивный стиль.

Если вы где-либо видели этого человека, сообщите по телефонам 02 или 8-920-050-09-24.