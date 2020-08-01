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Чиновник Костромской области ответит за большую взятку

Перед судом предстанет заместитель главы Волгореченска
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Перед судом предстанет заместитель главы Волгореченска

Перед судом предстанет заместитель главы Волгореченска

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы администрации Волгореченска Костромской области обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Региональной СКР завершил расследование уголовного дела и в ближайшее время оно будет направлено в суд.

По версии следствия, чиновник собирался получить с организации, которая занималась реконструкцией городских очистных сооружений , 5% от общей суммы контракта. А контракт был подписан на 673 миллиона рублей. Таким образом, за свое покровительство во время проведения работ и своевременное подписание актов приемки заместитель городского главы хотел не менее 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СКР по Костромской области.

Чиновник был задержан сотрудниками регионального УФСБ во время передачи ему части оговоренной суммы. "Аванс" составил 1,5 миллиона рублей, а встреча проходила в салоне автомобиля на дороге Кострома-Волгореченск.

- По ходатайству следователя на личное имущество обвиняемого, общей стоимостью 640 тысяч рублей, был наложен арест. Самому обвиняемому по решению суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

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