В Ярославле началось голосование за место для стелы «Город трудовой доблести»

На данный момент проголосовало лишь 32 человека. Скриншот с сайта мэрии Ярославля

В Ярославле на сайте мэрии началось голосование за место, где установят стелу «Город трудовой доблести». Отдать свой голос за ту или иную территорию можно до 31 августа. Следующий этап – конкурс проектов и, собственно, установка объекта. По планам произойдет это 21 мая следующего года. Было предложено несколько вариантов, но практически у каждого нашлись свои плюсы и минусы. На Октябрьской площади большой транспортный поток, но не будет доступа пешеходов к стеле. А на образ самой площади сейчас негативно влияет многоэтажный долгострой. Площадь Челюскинцев за мемориалом «Вечный огонь» - значимое место с подходящей тематикой, но композиция его уже полностью завершена, вторгаться в нее не целесообразно. Как варианты - площадь у вокзала Ярославль-Главный, главные железнодорожные ворота города, и пересечение проспекта Ленина и улицы Свободы в Парке Мира.

- Здесь при установке стелы решится сразу две проблемы: не совсем уместный тренажерный комплекс будет перенесен в глубину парка, а значимое видовое место займет стела, - сказали в мэрии.

Также как одно из лучших мест для установки памятного знака рассматривается площадка между ЦНТИ и Водоканалом. Стела как бы завершит один из самых широких проспектов города и станет началом Волжской набережной.

Из-за технических сложностей из предложенных ранее вариантов специалисты убрали площадь Труда. Там под землей находится парковка, которая занимает все пространство.

12 сентября, в День города Ярославля, на выбранном месте будет заложен символический камень. Сейчас архитекторы разрабатывают варианты памятных знаков и текст, которых может быть там размещен.